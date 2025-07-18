Гюнтер Штайнер: «В краткосрочной перспективе уход Хорнера не повлияет на выступления «Ред Булл»

Штайнер оценил влияние ухода Хорнера на «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер считает, что увольнение Кристиана Хорнера не должно сказаться на результатах команды в этом сезоне, как и на ее перспективах в следующем году, при переходе на новый технический регламент.

«В краткосрочной перспективе уход Хорнера не повлияет на выступления команды. Ведь мы говорим о гоночных болидах. Это же не футбол, где на следующую игру ты можешь пригласить нового игрока, и он изменит результат, поскольку является звездой и талантом.

Если команда «Формулы-1» хороша, то нужны годы, чтобы сделать ее плохой. Как и наоборот – если у вас плохая команда, вам потребуются годы, чтобы сделать ее хорошей.

И сейчас уход Кристиана Хорнера вряд ли повлияет на выступления команды в следующем сезоне. Потому что все уже подготовлена. Работа над новой машиной уже давно идет, «Ред Булл» разрабатывает собственный двигатель.

Все планы уже составлены. И если сейчас в «Ред Булл» придет кто-то со стороны, у него просто не будет времени для того, чтобы что-то изменить. Так что с уходом Кристиана у «Ред Булл» не случится резкого изменения результатов – ни в лучшую сторону, ни в худшую», – рассказал Штайнер.

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