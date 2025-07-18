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Гюнтер Штайнер: «В краткосрочной перспективе уход Хорнера не повлияет на выступления «Ред Булл»

Штайнер оценил влияние ухода Хорнера на «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что увольнение Кристиана Хорнера не должно сказаться на результатах команды в этом сезоне, как и на ее перспективах в следующем году, при переходе на новый технический регламент.

«В краткосрочной перспективе уход Хорнера не повлияет на выступления команды. Ведь мы говорим о гоночных болидах. Это же не футбол, где на следующую игру ты можешь пригласить нового игрока, и он изменит результат, поскольку является звездой и талантом.

Если команда «Формулы-1» хороша, то нужны годы, чтобы сделать ее плохой. Как и наоборот – если у вас плохая команда, вам потребуются годы, чтобы сделать ее хорошей.

И сейчас уход Кристиана Хорнера вряд ли повлияет на выступления команды в следующем сезоне. Потому что все уже подготовлена. Работа над новой машиной уже давно идет, «Ред Булл» разрабатывает собственный двигатель.

Все планы уже составлены. И если сейчас в «Ред Булл» придет кто-то со стороны, у него просто не будет времени для того, чтобы что-то изменить. Так что с уходом Кристиана у «Ред Булл» не случится резкого изменения результатов – ни в лучшую сторону, ни в худшую», – рассказал Штайнер.

Как работал Хорнер в «Ред Булл»: открыл свободу для Ньюи и превращал «дерьмо в удобрение»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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