Дженсон Баттон о прогрессе «Уильямса»: «Очень важную роль сыграли лидерские качества Джеймса Воулза»

Баттон отметил роль Воулза в прогрессе «Уильямса».

Чемпион «Формулы-1» 2009 года и амбассадор «Уильямса » Дженсон Баттон рассказал, что ключевым фактором в прогрессе команды стала работа руководителя конюшни Джеймса Воулза.

«Уильямс» на данный момент весьма успешно проводит сезон – команда занимает 5-е место в Кубке конструкторов.

«В этом сезоне «Уильямс» выступает великолепно, это действительно так. Они сделали большой шаг вперед, и это действительно приятно видеть.

И да, я знаю, что «Уильямс» уже не является семейной командой, но в ней еще присутствует этот семейный дух. И я думаю, что очень важную роль играют лидерские качества Джеймса Воулза. Ему удалось сплотить команду, они работают как единое целое, и это очень хорошо.

Джеймс был нашим стратегом, когда я выиграл чемпионский титул (в составе «Брауна»), а сейчас он руководит командой «Формулы-1». Он необыкновенный человек и мне очень нравится его стиль работы.

Он очень сильно облегчает для всех нас понимание того, как вообще работает болид «Формулы-1». Он очень доходчиво излагает свои мысли, и при этом помогает болельщикам понять, куда движется «Уильямс». Пока он очень хорошо справляется со своей работой», – рассказал Баттон.

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