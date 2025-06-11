Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии

«Кинопоиск» будет транслировать российский дрифт.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» начнет показывать турниры Российской Дрифт Серии. Первой станет трансляция 3-го этапа сезона, который пройдет в Нижнем Новгороде 14-15 июня, на автодроме «Нижегородское кольцо».

В общей сложности до конца сезона «Кинопоиск» покажет десять турниров RDS Open и RDS GP.

Из рэпа и кино – в победители на автодроме? Это реально в русском дрифте!