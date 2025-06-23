  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
0

Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет 11-й этап 76-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Австрии.

Расписание трансляций, даты и время московское

Пятница, 27 июня

  • 1-я практика: 14:30 – 15:30

  • 2-я практика: 18:00 – 19:00

Суббота, 28 июня

  • 3-я практика: 13:30 – 14:30

  • Квалификация: 17:00 – 18:00

Воскресенье, 29 июня

  • Гонка: 16:00

Где смотреть Гран-при Австрии-2025?

У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

Одним из полулегальных вариантов просмотра будет подписка на любой сервис IPTV, транслирующий британский телеканал Sky Sports F1, который предлагает самый широкий охват гоночного уик-энда – в течение всех дней Гран-при ведущие эксперты из числа бывших гонщиков «Ф-1» будут делиться инсайдами и профессиональными комментариями о происходящих событиях.

Гран-при также будут транслировать следующие телеканалы: FOX Sports (в Азии, Латинской Америке и США), Sky (в Италии и Германии), RTL (в Германии), ORF (в Австрии), Globo TV (в Бразилии), CCTV (в Китае), Setanta Sports (в странах Евразии), Fuji Television (в Японии), Ziggo (в Нидерландах), Viasat (в странах Северной Европы), Movistar (в Испании), ESPN (в США) и многие другие.

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
Гран-при Австрии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Палоу одержал 6-ю победу в 9 гонках «Индикара», Шварцман сошел на «Роуд Америка»
15 минут назад
Ральф Шумахер: «Единственная проблема Норриса находится у него в голове»
7вчера, 18:26
Дэвид Култхард о Норрисе: «Гонщик, который ведет борьбу за чемпионский титул, должен бережно расходовать свою энергию»
вчера, 16:41
Тото Вольфф: «Во второй половине сезона Хэмилтон обычно выступает намного лучше. Не стал бы списывать его со счетов»
12вчера, 15:30
Оскар Пиастри: «Не смотрю на этот сезон как на свой единственный шанс стать чемпионом»
6вчера, 14:31
Шарль Леклер о шансах на титул: «Феррари» нужно прямо сейчас начать доминировать. Сомневаюсь, что удастся»
3вчера, 13:08
MotoGP. Гран-при Италии. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й
18вчера, 12:55
Макс Ферстаппен о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Не хотел бы снова пережить то воскресенье. Боюсь, у меня бы случился сердечный приступ»
26вчера, 11:40
Джордж Расселл о победе в Канаде: «Приятно видеть, что «Мерседес» умеет воспользоваться шансом, когда его получает»
1вчера, 11:15
Фернандо Алонсо о лидерстве «Макларена»: «Я ожидал очень плотную борьбу за титул»
вчера, 10:16
Ко всем новостям
Последние новости
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото