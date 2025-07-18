Джек Дуэн претендует на место в «Кадиллаке» (PlanetF1)

Дуэн может продолжить карьеру в «Кадиллаке».

Резервный пилот «Альпин » Джек Дуэн является одним из претендентов на место в команде «Кадиллак », которая присоединится к списку участников «Формулы-1» в 2026 году.

Дуэн начинал этот сезон в статусе основного пилота «Альпин», но из-за неубедительных результатов потерял место, уступив его Франко Колапинто.

По информации PlanetF1, отец гонщика Мик Дуэн и руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон провели переговоры по ходу гоночного уик-энда в Великобритании. Ранее сообщалось, что Дуэн-старший и Лоудон общались и в Монако.

Считается, что в «Кадиллаке» хотят собрать универсальный состав пилотов – взять одного гонщика с опытом выступлений в «Ф-1», и одного молодого гонщика с потенциалом для дальнейшего развития.

Фаворитами на место опытного пилота считаются Серхио Перес и Валттери Боттас. В списке кандидатов на второе место называли Мика Шумахера и Чжоу Гуаньюя.

У «Ред Булл» сильнейший кризис в истории. Основная причина – устаревшая аэротруба