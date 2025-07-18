«Феррари» собирается использовать новую подвеску на Гран-при Бельгии

«Феррари» готовит новую подвеску к гонке в Бельгии.

Команда «Феррари», как ожидается, будет использовать новую заднюю подвеску на предстоящем Гран-при Бельгии.

Обкатку новой подвески команда провела в рамках съемочного дня на трассе в Муджелло – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон проехали за рулем SF-25 по 100 км в рамках съемочного дня.

Как сообщается, в «Феррари» остались довольны полученными данными и работой обновленного болида.

Новая задняя подвеска, за проектом которой стоит технический директор «Феррари» Лоик Серра, должна повысить аэродинамическую стабильность болида, оптимизировать дорожный просвет, а также заметно расширить диапазон рабочих настроек болида.

«Феррари» опробует новую подвеску перед Гран-при Бельгии