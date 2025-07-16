Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025

Рекордное количество иностранных участников будет на «Формуле Студент» 2025.

«Формулы Студент» появилась в 1998 году, когда Сообщество автомобильных инженеров решило провести соревнования для студентов лучших технических университетов Европы. Учащиеся должны были за год в рамках строгого регламента разработать и построить гоночную машину, а затем на практике показать, что именно их произведение лучшее.

Команды российских вузов начали участвовать в «Формуле Студент» с 2007 года – первой стала команда Московского автомеханического института, который впоследствии стал частью Московского политехнического института. Со временем число российских команд росло, а затем в России появилась собственная «Формула Студент», в которой смогли участвовать не только столичные университеты, но и высшие учебные заведения из регионов.

Участниками команды могут быть только студенты. Все внешние специалисты, включая выпускников и преподавателей, могут принимать участие в проекте исключительно как консультанты, а испытания разделены на два блока – статические и динамические.

В этом году Россию представляют 7 команд, 4 команды приедут из-за рубежа, а еще один коллектив – российско-китайский.

Помимо соревнований гоночных машин, созданных студенческими командами, гости GARAGE FEST Игора Драйв 2025 смогут увидеть еще выставку студенческих гоночных дизайнерских работ, созданных за несколько последних лет.

Впервые вместе с «Формулой Студент» пройдет фестиваль дизайна Drive Design Fest. Представители сферы высшего образования в формате конференции обсудят проблему сотрудничества между инженерными и дизайнерскими факультетами, которое в настоящее время в университетах нашей страны лишь начинает выстраиваться.

Все посетители GARAGE FEST Игора Драйв 2025 смогут попасть в паддок «Формулы Студент», посмотреть как на машины, так и на соревнования, задать вопросы участникам, а также ознакомиться с экспонатами выставки дизайнерских работ.

Масштабный автомобильный фестиваль пройдет 26-27 июля на автодроме «Игора Драйв».