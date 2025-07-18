Гюнтер Штайнер: «Возможно, сейчас Сайнс думает, что ему стоило переходить в «Ауди»

Сайнс может жалеть о переходе в «Уильямс» – считает Штайнер.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер поделился мнением о текущем положении Карлоса Сайнса .

По словам Штайнера, Сайнс вполне может начать жалеть о том, что при выборе команды отклонил предложение «Заубер-Ауди», и в итоге решил перейти в «Уильямс». В то время как в «Заубер-Ауди» при поиске опытного гонщика остановили свой выбор на Нико Хюлькенберге.

«Думаю, что да. Но не только из-за текущего уровня выступлений «Уильямса». Но Карлос ведь выступал в «Феррари» под руководством Маттиа Бинотто . И сейчас, как мне кажется, Сайнс получает не лучший опыт, выступая за «Уильямс ».

У Сайнса действительно есть серьезные трудности. Хотя он очень хороший гонщик. Они были очень хороши в начале сезона, но в основном очки для «Уильямса» зарабатывал Албон, а не Карлос. У Карлоса таких хороших результатов не было.

Так что я думаю, это очевидно, что сейчас Сайнс чувствует небольшое разочарование. И, возможно, оглядываясь назад, думает о том, что ему стоило переходить в «Ауди» (сейчас «Заубер»). Но теперь уже ничего не поделаешь, решение принято и ему с ним жить», – рассказал Штайнер.

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