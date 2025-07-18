Себастьян Феттель: «Моя карьера в «Формуле-1» закончена»

Феттель не собирается возвращаться в «Формулу-1».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель отметил, что точно не собирается возобновлять карьеру в «Ф-1».

При этом считается, что Феттель может вернуться в «Ред Булл » на должность одного из консультантов и со временем стать преемником Гельмута Марко .

«Моя карьера в «Формуле-1» закончена. В какой-то момент приходит время покинуть поле, уступив место другим. Особенно хорошо это видно на примере новичков. Как мне кажется, это здорово, что в «Формуле-1» за последнее время сменилась целая группа гонщиков.

Я не говорю, что имею что-то против возрастных гонщиков, скорее я всегда поддерживал молодых гонщиков. И в прошлом меня никогда не волновало то, кто из возрастных гонщиков прекращал гоняться. Главным всегда было то, могу ли я сам сесть за руль болида», – рассказал Феттель.

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