Зак Браун: «Надеюсь, из 12 оставшихся гонок «Макларен» выиграет еще 9»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун подвел итоги первой половины сезона и рассказал о задачах команды на оставшиеся гонки.
«Ожидания от Гран-при Бельгии? Примерно такие же, как в Великобритании. Ну, может и не победа с отрывом в 30 секунд, но по результату примерно такие же.
При этом гонка на «Сильверстоуне» была уникальных из-за погодных условий. Но новое днище сработало хорошо, так что мы будем использовать новинки на обеих машинах. Уик-энд в Великобритании частично был для нас тестовым, но мы в любом случае были очень довольны тем, что увидели.
Что до сезона в целом, то мне кажется, что все прошедшие гонки были эпическими, хотя по цифрам мы выиграли 9 из 12 Гран-при, если я все правильно помню.
Каждая из гонок была весьма напряженной для нас, но я в любом случае буду доволен, если смотреть за каждой гонкой будет действительно интересно. Надеюсь, из 12 оставшихся гонок мы выиграем еще 9, но сезон в любом случае получается интересным», – рассказал Браун.
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