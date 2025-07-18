Зак Браун: «Надеюсь, из 12 оставшихся гонок «Макларен» выиграет еще 9»

Браун надеется на 9 побед «Макларена» во второй половине сезона.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун подвел итоги первой половины сезона и рассказал о задачах команды на оставшиеся гонки.

«Ожидания от Гран-при Бельгии ? Примерно такие же, как в Великобритании . Ну, может и не победа с отрывом в 30 секунд, но по результату примерно такие же.

При этом гонка на «Сильверстоуне» была уникальных из-за погодных условий. Но новое днище сработало хорошо, так что мы будем использовать новинки на обеих машинах. Уик-энд в Великобритании частично был для нас тестовым, но мы в любом случае были очень довольны тем, что увидели.

Что до сезона в целом, то мне кажется, что все прошедшие гонки были эпическими, хотя по цифрам мы выиграли 9 из 12 Гран-при, если я все правильно помню.

Каждая из гонок была весьма напряженной для нас, но я в любом случае буду доволен, если смотреть за каждой гонкой будет действительно интересно. Надеюсь, из 12 оставшихся гонок мы выиграем еще 9, но сезон в любом случае получается интересным», – рассказал Браун.

Ферстаппен – лучший гонщик «Ф-1», но больше не лидер чемпионата