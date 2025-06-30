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Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘

28 июня на Moscow Raceway прошел второй этап REC 2025 – Гран-при Спортса’‘.

Соревнования отметились появлением сразу нескольких новых машин на стартовой решетке, включая долгожданную премьеру двух суперкаров «Ламборгини» Huracan GT3 Evo команд «ИСКРА Моторспорт» и Spora GT.

Помимо итальянских болидов зачет GT Pro пополнился «кубковой» версией Porsche 911 GT3, которым управлял второй экипаж Spora GT, а также недавно прибывшим в Россию «Мерседес» AMG GT3 коллектива YADRO Motorsport.

«После столь яркого и насыщенного на события Гран-при Спортса’’ участники начинают подготовку к выездному этапу под Санкт-Петербургом, где 26 июля Российская серия гонок на выносливость станет хедлайнером фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2025.

На старте эндуранса впервые в истории отечественного автоспорта ожидается более сорока экипажей. Подиум этой гонки точно не достанется никому легко, мы ждем горячих схваток на этой сложной суперсовременной трассе. Рекомендуем всем увидеть этот марафон «вживую», – рассказала Анастасия Бендикова, генеральный организатор REC.

Трансляцию прошедшего этапа сможете найти здесь.

Итоги второго этапа Российской серии гонок на выносливость – Гран-при Спортса»

Абсолютный зачет II этапа REC:

«ИСКРА Моторспорт №37» (Солуковцев Андрей, Масленников Александр);

Чемпионат Москвы, II этап:

1. ИСКРА Моторспорт №37 (Солуковцев Андрей, Масленников Александр),

2. GARISTEAM №29 (Захаревский Константин, Терещенко Константин, Сидорук Станислав),

3. YADRO Motorsport №16 (Столяров Сергей, Шайтар Виктор);

Класс GT:

1. CapitaIRT №13 (Ременяко Денис, Алешин Михаил),

2. TEAMGARIS №34 (Исламов Эдуард, Аксенов Станислав),

3. SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RACING TEAM №1 (Шишко Дмитрий, Слуцкий Захар, Савин Алексей, Харашун Даниил);

Класс CN Pro:

1. GARISTEAM №29 (Захаревский Константин, Терещенко Константин, Сидорук Станислав),

2. BALCHUG Racing №21 (Киракозов Кирилл, Русинов Роман),

3. SVL ЦСКА Racing №31 (Хаиров Алексей, Чернов Алексей);

Класс GT Pro:

1. «ИСКРА Моторспорт №37» (Солуковцев Андрей, Масленников Александр),

2. YADRO Motorsport №16 (Столяров Сергей, Шайтар Виктор),

3. Spora GT №992 (Таронишвили Эрнест, Аладьева Елена, Косарев Артем, Девякович Антон);

GT Pro Touring (подкласс GT Pro):

1. GNV & Kamenskiy Racing №91 (Плеханов Виктор, Саитов Дамир, Чуканов Сергей),

2. Real Performance №24 (Ларионов Илья, Перфильев Владислав),

3. GNV Kamenskiy Racing №55 (Шульмейстер Борис, Валуйских Сергей, Гомельков Дмитрий);

Класс GT Light:

1. Avatar Racing Team №555 (Смоляков Роман, Евтух Антон),

2. X-Rays Motorsport №23 (Елизаров Максим, Магидович Евгений, Шипов Анатолий, Лукин Андрей),

3. Mazda Karting Academy №53 (Смирнов Валерий, Балдин Сергей).

Опубликовано: Sports
Moscow Raceway
logoРоссийская серия гонок на выносливость (REC)
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