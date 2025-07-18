Рикардо Патрезе: «На месте Вольффа я бы сохранил Расселла и подписал в «Мерседес» Ферстаппена»

Патрезе призвал «Мерседес» сохранить Расселла.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе считает, что руководству «Мерседеса » стоит продлить контракт с Джорджем Расселлом . И в том случае, если Макс Ферстаппен все-таки решится на переход из «Ред Булл » в «Мерседес», пожертвовать ради этого Андреа Кими Антонелли.

«Будь я на месте Тото Вольфф и если бы мне нужно было строить команду на следующий сезон, я бы сохранил Расселла и подписал Ферстаппена.

Да, перспективы Кими Антонелли выглядят многообещающе, но ему еще многому нужно учиться. Расселл же уже находится в высшей лиге – может, не в лиге Ферстаппена, но где-то рядом. Сердцем я с Кими, но в этой ситуации я бы выбрал Расселла.

Если же этого не случится, то я надеюсь, что Расселл сможет попасть в «Астон Мартин». Для него это будет предпочтительным вариантом, он сможет объединить усилия с Эдрианом Ньюи.

Может быть, Ланс Стролл действительно скажет что-то вроде: «Все, я устал и я ухожу из «Формулы-1». У меня вообще сложилось впечатление, что жизнь гонщика «Формулы-1» не для него. Думаю, он выступает там, потому что это мечта его отца. Но Стролл не тот гонщик, который демонстрирует голод до достижения успеха. Не думаю, что ему хватает агрессии, чтобы считаться топ-пилотом», – рассказал Патрезе.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?