  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Рикардо Патрезе: «На месте Вольффа я бы сохранил Расселла и подписал в «Мерседес» Ферстаппена»
19

Рикардо Патрезе: «На месте Вольффа я бы сохранил Расселла и подписал в «Мерседес» Ферстаппена»

Патрезе призвал «Мерседес» сохранить Расселла.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе считает, что руководству «Мерседеса» стоит продлить контракт с Джорджем Расселлом. И в том случае, если Макс Ферстаппен все-таки решится на переход из «Ред Булл» в «Мерседес», пожертвовать ради этого Андреа Кими Антонелли.

«Будь я на месте Тото Вольфф и если бы мне нужно было строить команду на следующий сезон, я бы сохранил Расселла и подписал Ферстаппена.

Да, перспективы Кими Антонелли выглядят многообещающе, но ему еще многому нужно учиться. Расселл же уже находится в высшей лиге – может, не в лиге Ферстаппена, но где-то рядом. Сердцем я с Кими, но в этой ситуации я бы выбрал Расселла.

Если же этого не случится, то я надеюсь, что Расселл сможет попасть в «Астон Мартин». Для него это будет предпочтительным вариантом, он сможет объединить усилия с Эдрианом Ньюи.

Может быть, Ланс Стролл действительно скажет что-то вроде: «Все, я устал и я ухожу из «Формулы-1». У меня вообще сложилось впечатление, что жизнь гонщика «Формулы-1» не для него. Думаю, он выступает там, потому что это мечта его отца. Но Стролл не тот гонщик, который демонстрирует голод до достижения успеха. Не думаю, что ему хватает агрессии, чтобы считаться топ-пилотом», – рассказал Патрезе.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Grandprix247
logoЛанс Стролл
logoФормула-1
logoРед Булл
logoТото Вольфф
logoРикардо Патрезе
logoДжордж Расселл
logoАстон Мартин
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эстебан Окон: «Политика – это та часть «Формулы-1», которую я ненавижу»
сегодня, 18:17
MotoGP. Гран-при Аргентины с 2027 года будет проводиться в Буэнос-Айресе
сегодня, 17:26
Изак Аджар о возможном повышении до «Ред Булл»: «Мне многому нужно научиться. Сейчас разумнее было бы остаться в нынешней команде»
5сегодня, 16:54
Дэвид Култхард: «На «Сильверстоуне» казалось, что Хэмилтон стал лучше справляться с болидом «Феррари»
6сегодня, 16:00
Жак Вильнев: «Один из важных вопросов второй половины сезона – как долго Цунода сможет оставаться пилотом «Ред Булл»
11сегодня, 14:55
Дэвид Крофт о Пиастри и Норрисе: «Если кто-то из них способен раскрыться за счет уверенности и набранного хода, то Ландо»
2сегодня, 13:52
«Словно слушаешь 12-летнего Норриса и 30-летнего ветерана Ферстаппена». Двукратный победитель «Инди-500» Лейендейк о радио пилотов
9сегодня, 13:15
Хуан-Пабло Монтойя: «Подумайте о масштабах глупости – один эпизод закончил карьеру Риккардо и открыл путь Лоусону»
10сегодня, 12:35
Кими Антонелли: «Впечатляет психологическая устойчивость Синнера. Сколько раз Янник переворачивал сложные ситуации?»
3сегодня, 12:27
Дженсон Баттон о будущем Ферстаппена: «Сейчас никто не знает, какой вариант будет лучшим, даже Макс»
2сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
сегодня, 10:45Фото
Где смотреть Гран-при Бельгии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 07:26
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото