«Все это просто шум со стороны». Пьер Гасли не видит смысла менять состав пилотов «Альпин»

Гасли не хочет изменений в составе пилотов «Альпин».

Пилот «Альпин » Пьер Гасли сомневается в том, что результаты команды могут заметно улучшиться, если его напарника Франко Колапинто заменят более опытным гонщиком.

«Не думаю, что это так – мне кажется, что все это не более чем шум со стороны. Что касается нашей машины, то мне кажется, что я каждый уик-энд демонстрирую хорошие выступления, в квалификациях забираясь на достаточно высокие позиции, на которых – с чем, я думаю, мы все согласны, – мы на самом деле не должны оказываться.

Просто мы находимся в сложной ситуации. В середине пелотона идет очень плотная борьба, и сейчас мы находимся в конце этой группы.

Ну а разные слухи будут всегда, особенно с учетом того, что случилось в начале сезона. Но мне кажется, что в конечном счете нам нужно сосредоточиться на своей работе.

Сезон длинный, у нас пока не было обновлений, машина не в лучшей форме, но всем нам нужно сосредоточиться на своей работе и постараться делать ее как можно лучше», – рассказал Гасли.

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