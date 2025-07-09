Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью

Автопробег «Путь» пройдет по маршруту, созданному на базе ИИ-решений.

Проект направлен на популяризацию культуры автомобильных путешествий, развитие внутреннего туризма и продвижение российских народных художественных промыслов.

Автопробег станет наглядной демонстрацией возможностей комфортного автомобильного туризма в России. Это напрямую отвечает целям утвержденной Правительством РФ концепции развития автомобильного туризма до 2035 года, разработанная по поручению Президента России Владимира Путина, которая ставит задачу создания современной инфраструктуры и сервисов для автопутешественников.

Всего в автопробеге по Владимирской, Ярославской, Ивановской и Московской областям с общим километражем более 1200 км примет участие около 50 человек на 5 автодомах и 5 машинах с прицепами.

Маршрут был сгенерирован искусственным интеллектом платформы «Дом.Кругом» (резидент Сколково) – первого в России приложения для активного туризма, использующего нейросеть, обученную на проверенных данных. Алгоритмы нейросети подобрали маршрут, погружающий в историю ремёсел, фольклора, кухни и самобытных традиций российских регионов.

«Сейчас нет четко сформированного рынка автомобильных путешествий по стране. Цель проекта – объединить рынок и привить культуру эстетичного и безопасного передвижения по России на колесах – с домом, прицепом или палаткой. Проекту «Дом.Кругом» уже более 2-х лет, количество скачиваний приложения – более 100 тысяч.

Еще одна важная цель – поэтапная интеграция автоприцепов российского производства. Когда мы готовили пробег, опытные автомобилисты отнеслись к идее скептически, так как считают, что старый импортный прицеп лучше нового отечественного. Но мы – за постепенное и качественное импортозамещение», – отметила Анна Максимова, руководитель проекта «Дом.Кругом».