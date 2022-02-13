Кристиан Хорнер: «Уверен, даже с новыми шинами сможем приблизиться к результату в 2 секунды по времени проведения пит-стопа»

Руководитель сомневается, что в условиях нового регламента командам удастся проводить замену колес на пит-стопе за то же время, что и раньше.

В прошлом сезоне бригаде механиков «Ред Булл» удалось установить рекорд, проведя замену колес за 1,8 секунды.

«Колеса и шины стали тяжелее, они теперь более громоздкие, так что я сомневаюсь, что в первый год использования новых колес мы сможем попробовать побить рекорд, установленный на отметке 1,82 секунды.

Однако мы будем адаптироваться, стараться усовершенствовать нашу технику, и я уверен, что даже с этими шинами мы сможем приблизиться к результату в две секунды», – рассказал Хорнер.

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