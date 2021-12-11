«Мерседес» подал два протеста после Гран-при Абу-Даби, Ферстаппена могут лишить чемпионского титула

«Мерседес» отправил в Международную автомобильную федерацию (ФИА) два протеста после финиша -Даби.

По итогам гонки чемпионом стал пилот Макс Ферстаппен, второе место занял .

Первый протест относится к обгону Ферстаппеном Хэмилтона за машиной безопасности (Макс обогнал Льюиса и вернул позицию). Второй протест указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима машины безопасности.

«Мерседес» требует пересмотреть итоговую классификацию. На финишной черте Хэмилтон отстал от Ферстаппена на 2,256 секунды, так что даже в случае пятисекундного штрафа Макс потеряет победу и титул.

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