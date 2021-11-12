Ферстаппена оштрафовали на 50 000 евро за то, что он потрогал антикрыло болида Хэмилтона. Макс не потеряет позиции на старте спринта

Пилот избежал спортивного штрафа за нарушение статьи 2.5.1 международного спортивного кодекса , согласно которой в режиме закрытого парка после квалификации или гонки запрещены «эксплуатация, проверка, настройка или ремонт» болидов.

После квалификации в Сан-Паулу Ферстаппен потрогал задние антикрылья собственного «Ред Булл» и «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, после чего был вызван к стюардам Гран-при для объяснения своих действий.

В субботу в 9:30 по местному времени голландский гонщик в сопровождении тим-менеджера «Ред Булл» Джонатана Уитли посетил судейскую комнату и дал свою версию случившемуся.

Стюарды выписали гонщику денежный штраф в размере 50000 евро за нарушение кодекса, однако не стали выносить спортивные санкции, способные повлиять на его квалификационные итоги.

Стюарды приняли данное решение после изучения сразу нескольких видеозаписей. Так, ими были изучены съемки, которые болельщики вели с трибуны, записи камер ФОМ, кадры съемок на пит-лейн, а также записи с бортовых камер болидов №14 (Фернандо Алонсо), 33 (Макс Ферстаппен), 44 (Льюис Хэмилтон) и 77 (Валттери Боттас).

По данным видеозаписей стюарды смогли определить, что прикосновение Ферстаппена к заднему антикрылу болида Хэмилтона никак не повлияло на конструкцию и не привело в движение ни один из элементов.

Стюарды также отметили, что попытки взаимодействия с болидами соперников после квалификаций и гонок начали входить для пилотов в привычку. И хотя такие действия пилотов не несут в себе никакого вреда, они в любом случае нарушают правила закрытого парка. И в будущем пилотам стоит воздержаться от повторения подобных действий.

Ферстаппена вызвали к стюардам Гран-при Сан-Паулу за прикосновение к болидам в режиме закрытого парка