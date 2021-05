Никита Мазепин: «Встал на одно колено перед гонкой в знак уважения к погибшим в войне»

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин объяснил, почему встал на одно колено перед Гран-при Испании, хотя не делал этого ранее.

«Перед гонкой я решил встать на одно колено в знак уважения к тем, кто потерял жизнь 76 лет назад в войне», – написал Мазепин в твиттере, снабдив пост хэштегом #9мая.

продолжает проводить акции против расизма и дискриминации перед стартом заездов. В Барселоне многократные чемпионы мира и , а также другие гонщики встали на одно колено, в то время как часть пилотов, в том числе и , ограничилась демонстрацией футболок с надписью We Race As One.

Мазепин добавил Георгиевскую ленту на шлем в честь Дня Победы

Мазепин занял 4-е место в голосовании за гонщика дня Гран-при Испании

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram