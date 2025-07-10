Ральф Шумахер: «Между Хорнером и Йосом Ферстаппеном произошел спор или напряженный обмен репликами на Гран-при Великобритании»
Шумахер рассказал о перепалке Хорнера с Йосом Ферстаппеном перед увольнением.
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о конфликтной ситуации на Гран-при Великобритании с участием Кристиана Хорнера.
Спустя несколько дней Хорнер покинул пост руководителя «Ред Булл».
«Произошел еще один спор или, по меньшей мере, напряженный обмен репликами – как визуально, так и вербально – между Йосом Ферстаппеном, Кристианом Хорнером и пресс-атташе.
Было видно, что Йос точно не в восторге от ситуации», – сказал Ральф.
Сенсация в «Ф-1»: «Ред Булл» уволил бессменного шефа. Что?!
«Ред Булл» годами формировал легенду о великом Ферстаппене. И теперь она разваливает команду
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1i.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости