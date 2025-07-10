Ральф Шумахер: «Между Хорнером и Йосом Ферстаппеном произошел спор или напряженный обмен репликами на Гран-при Великобритании»

Шумахер рассказал о перепалке Хорнера с Йосом Ферстаппеном перед увольнением.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о конфликтной ситуации на Гран-при Великобритании с участием Кристиана Хорнера .

Спустя несколько дней Хорнер покинул пост руководителя «Ред Булл».

«Произошел еще один спор или, по меньшей мере, напряженный обмен репликами – как визуально, так и вербально – между Йосом Ферстаппеном , Кристианом Хорнером и пресс-атташе.

Было видно, что Йос точно не в восторге от ситуации», – сказал Ральф.

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