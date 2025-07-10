Нельсон Пике-младший: «Что случится с «Мерседесом», когда там будет Ферстаппен… Остались детали контракта»

Пике-младший мог проговориться о переходе Ферстаппена в «Мерседес».

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-младший практически уверен, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в следующем году окажется в «Мерседесе».

Четырехкратный чемпион мира встречается с Келли Пике – сестрой Нельсона.

«Кто знает, что случится в следующем году, когда Макс будет там…», – заявил Пике-младший, рассуждая о «Мерседесе», в подкасте Pelas Pistas, на что ведущий с удивлением переспросил, правда ли это.

«Все знают, что они ведут переговоры, так ведь? Остались детали контракта, но все знают, что такой вариант есть. Они общаются», – объяснил Нельсон.

По словам бразильца, варианта с пропуском сезона-2026 нет:

«Он будет [в «Формуле-1»], до августа надо принять решение. Либо [с «Мерседесом»] утрясут детали, либо нет. Но, думаю, это было бы довольно круто».

Нельсон также ответил на вопрос о том, кто станет напарником Макса – Джордж Расселл или Андреа Кими Антонелли :

«Если он перейдет, определенно Антонелли. Конечно».

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