Хорнер может получить от «Ред Булл» примерно 70 млн долларов за разрыв контракта (Telegraph)

Хорнер может получить за увольнение около 70 млн долларов.

На момент увольнения из «Ред Булл» контракт Кристиана Хорнера был рассчитан минимум до конца 2030 года. При этом Хорнер являлся одним из самых высокооплачиваемых руководителей во всей «Формуле-1» – он получал по 11-12 млн долларов в год и, судя по данным финансовых отчетов, зарплата с каждым годом постепенно увеличивалась.

По информации The Telegraph, юристы Хорнера, согласуя условия разрыва контракта, инициированного «Ред Булл», могут затребовать полной выплаты зарплаты по оставшемуся сроку контракта. И в этом случае сумма может превысить 70 млн долларов.

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