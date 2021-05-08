Мазепин занял 4-е место в голосовании за гонщика дня Гран-при Испании

Пилот «Хааса» Никита Мазепин вошел в топ-5 гонщиков «Формулы-1» в голосовании за звание героя дня по итогам Гран-при Испании.
Лучшим болельщики признали Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), победившего в Барселоне – за него проголосовали 22,6 процента фанатов. Мазепин занял четвертое место, набрав 7,3 процента голосов. Также в топ-5 вошли Макс Ферстаппен («Ред Булл», 19,7 процента), Шарль Леклер («Феррари», 12,3) и Даниэль Риккардо («Макларен», 6,5).
Никита завершил гонку последним из финишировавших – от стал 19-м с отставанием в 2 круга от лидера и 50 секунд от своего напарника Мика Шумахера.
После Гран-при Португалии «Ф-1» объявила гонщика дня с задержкой – предполагается, что это связано с флешмобом болельщиков, голосовавших за Мазепина. После португальского этапа на странице чемпионата не появилась информация о том, сколько процентов зрителей отдали свой голос победившему Серхио Пересу из «Ред Булл», как это происходит обычно.
Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Испании
«Ф-1» объявила гонщика дня после длительной задержки – победил Перес, несмотря на флэшмоб за Мазепина
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