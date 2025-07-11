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Берни Экклстоун: «Хорнеру многое сходило с рук. Но пока ты даешь результат, люди зачастую закрывают на все глаза»

Экклстоун высказался о причинах увольнения Хорнера.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что основными причинами увольнения Кристиана Хорнера из «Ред Булл» стала внутренняя борьба за власть вкупе с резким падением результатов команды.

«На самом деле Кристиану многое сходило с рук. Но пока ты даешь результат, люди зачастую закрывают на это глаза. Но вот когда ты перестаешь давать результат, люди начинают задавать вопросы. И кто-то в этой ситуации мог подумать, что сможет справиться лучше.

Возникла вся эта сумбурная борьба за власть. Кристиан был, по сути, исполнительным директором. А будучи исполнительным директором компании, я бы хотел действительно быть во главе.

Я хочу, чтобы все делалось правильно – так, как я считаю правильным, а если я окажусь неправ, меня могут уволить. Сказать, что ты наделал ошибок, поэтому пока-пока.

Так что Кристиану было непросто с того момента, когда он не мог контролировать все вещи и делать так, чтобы все работало именно так, как кажется правильным ему. Нельзя быть руководителем и при этом делать свою работу лишь наполовину. Как я всегда говорил, вам нужен один человек, который будет включать и выключать свет.

Долгое время он руководил компанией так, как считал нужным. И долгое время людей это устраивало, потому что они видели результаты и понимали, что он справляется. Но как только результаты стали ухудшаться, ситуация изменилась.

С Кристианом «Ред Булл» выиграл много титулов. Хорнер привык побеждать. И в тот момент, когда команда перестала побеждать, ему тоже пришлось нелегко – особенно понимая, что это далеко не целиком только его вина», – рассказал Экклстоун.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Grandprix247
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