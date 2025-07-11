Гельмут Марко: «Хотел бы искренне поблагодарить Кристиана Хорнера за все – мы успешно сотрудничали более 20 лет»

Марко попрощался с Хорнером.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко выступил с официальным заявлением, попрощавшись с Кристианом Хорнером , который совсем недавно был уволен с поста руководителя команды «Ред Булл».

«Мы с Кристианом очень успешно сотрудничали на протяжении более двадцати лет – и в «Формуле-1», и до этого в «Формуле-3000». И я бы хотел искренне поблагодарить Кристиана за все. За это время мы смогли достичь невероятного количества побед и достижений.

Мы помогли вырасти и развиться двум многократным чемпионам «Формулы-1» и множеству гонщиков, которые в итоге стали победителями Гран-при. Таким всегда был путь «Ред Булл», и таким он и останется.

Что касается текущей спортивной ситуации, то впереди еще двенадцать гонок и мы продолжим борьбу за титул в личном зачете, пока у нас будут оставаться математические шансы на победу», – рассказал Марко.

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