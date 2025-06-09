7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»

Фестиваль «Мото Драйв 2025» состоялся на автодроме «Игора Драйв» 7-8 июня.

В этом году на фестивале были представлены три дисциплины мотоспорта, в которых соревновалось более четырехсот спортсменов.

1-й этап MMT RGP чемпионата России по мотокроссу подарил зрителям эффектные прыжки и жесткую борьбу. Погодные условия заставили пилотов проявить все свое мастерство и постоянно адаптироваться к меняющейся трассе.

Также состоялся первый этап чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам A5 Motors Motoring 2025. А 1-й этап Кубка России по фигурному управлению мотоциклом стал настоящей демонстрацией искусства контроля мотоцикла на малой скорости в ограниченном пространстве.

Впервые на «Мото Драйв» была представлена зона «Автокультура», которая на этот раз была посвящена мотоциклам. В экспозиции можно было увидеть классические и редкие модели двухколесной техники.

На протяжении обоих дней гости фестиваля могли посетить барабанное шоу и выступление духовой кавер-группы, а завершали оба дня концерты популярных хип-хоп-исполнителей: ST, 10AGE и Feduk.