Мартин Брандл: «Ред Булл» ждет самый сложный переход с одновременным изменением конструкции двигателя и шасси. И руководил всем Хорнер»

Брандл выразил опасения за будущее «Ред Булл».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что увольнение Кристиана Хорнера посреди сезона может негативно сказаться на перспективах команды в чемпионате 2026 года.

Хорнер руководил в «Ред Булл» почти всеми процессами и теперь «Ред Булл» в спешном порядке нужно будет переделывать систему управления – в условиях, когда команда активно занята разработками и нового шасси, и нового двигателя.

«Каждое очко, каждый подиум, каждая победа и каждый титул – все это было завоевано Максом за рулем болидов «Ред Булл» [основной и младшей команд]. Он часто говорил о том, что хочет провести в «Ред Булл» всю свою карьеру, если сможет.

При этом в следующем году состоится дебют двигателей «Ред Булл», в рамках самого сложного перехода – когда одновременно изменятся конструкции и болидов, и двигателей. И руководил всей подготовкой «Ред Булл» ко всем этим изменениям именно Кристиан Хорнер.

Что до будущего Макса, то мы знаем, что в его контракте есть опция досрочного расторжения, которая может быть активирована в зависимости от его места в общем зачете на момент окончания месяца. Значит ли все это, что теперь Макс скорее останется, или скорее уйдет? Я могу лишь предположить, что этими перестановками Макс с большей долей вероятности теперь останется в «Ред Булл», – рассказал Брандл.

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