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Карун Чандок: «Более вероятным кажется переход Хорнера в «Альпин», нежели в «Феррари»

Чандок предполагает переход Хорнера в «Альпин».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок поделился мнением о карьерных перспективах Кристиана Хорнера после увольнения из «Ред Булл».

Чандок считает, что несмотря на слухи, которые долгое время – еще до увольнения, – связывали Хорнера с «Феррари», наиболее вероятным новым местом работы Кристиана он считает «Альпин».

«Слухи о возможном переходе Хорнера в «Феррари» ходят в «Формуле-1» уже лет десять. Лично мне кажется, что для «Феррари» гораздо более привлекательным вариантом было возможное приглашение Кристиана Хорнера вместе с Эдрианом Ньюи.

В то время как сейчас лично мне более вероятным кажется переход Хорнера в «Альпин», нежели в «Феррари». Потому что в «Феррари» уже пытаются построить что-то свое.

От дома Кристиана путь до базы в Энстоуне занимает примерно столько же времени, сколько путь до базы «Ред Булл» в Милтон-Кейнсе. Так что вариант с «Альпин» и правда кажется более вероятным направлением дальнейшего развития карьеры Кристиана.

Они с Флавио Бриаторе старые друзья, как и с Берни Экклстоуном. Именно Берни привел Хорнера в «Ф-1», когда «Ред Булл» купил команду. Он сыграл важную роль в том, чтобы Хорнер получил должность в 2005 году.

Флавио не хочет быть руководителем команды «Альпин». Он не хочет руководить гоночной командой на ежедневной основе. Да, теперь у него есть Стив Нильсен, которого они позвали на должность управляющего директора. Но я вполне допускаю, что за кулисами разные механизмы уже пришли в движение, чтобы Кристиан в итоге получил какую-то должность в «Альпин», – рассказал Чандок.

Помните, с чего начинал «Ред Булл»? Купил команду за доллар, запутался с пилотами, устроил вечеринку для соперников

«Ред Булл» годами формировал легенду о великом Ферстаппене. И теперь она разваливает команду

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoКристиан Хорнер
logoКарун Чандок
logoФлавио Бриаторе
logoАльпин
logoРед Булл
logoФеррари
logoФормула-1
Стив Нильсен
logoБерни Экклстоун
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