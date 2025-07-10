Мекьес начал работу в «Ред Булл», посетив съемочный день в Сильверстоуне
Новый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес приступил к своим обязанностям.
Менеджер заменил Кристиана Хорнера, который возглавлял команду из Милтон-Кейнса с 2005 года.
Мекьес приехал в Сильверстоун, где посетил съемочный день. Механики подготовили для заездов болид RB21 №22 – под таким номером выступает Юки Цунода.
Съемочный день был запланирован заранее, до увольнения Хорнера.
Эксперт The Race Нобл: «Приход Мекьеса в «Ред Булл» – плюс для Цуноды, который расцвел под его руководством в «Рейсинг Буллз»
Юки Цунода попрощался с Хорнером: «Спасибо за всю поддержку в этом году, я многому научился»
Фото: «Ред Булл»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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