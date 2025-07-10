Мекьес начал работу в «Ред Булл», посетив съемочный день в Сильверстоуне

Новый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес приступил к своим обязанностям.

Менеджер заменил Кристиана Хорнера , который возглавлял команду из Милтон-Кейнса с 2005 года.

Мекьес приехал в Сильверстоун , где посетил съемочный день. Механики подготовили для заездов болид RB21 №22 – под таким номером выступает Юки Цунода.

Съемочный день был запланирован заранее, до увольнения Хорнера.

Эксперт The Race Нобл: «Приход Мекьеса в «Ред Булл» – плюс для Цуноды, который расцвел под его руководством в «Рейсинг Буллз»

Юки Цунода попрощался с Хорнером: «Спасибо за всю поддержку в этом году, я многому научился»

Фото: «Ред Булл»