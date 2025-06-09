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Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня

«Нижегородское кольцо» примет третий этап RDS GP 2025.

Главный чемпионат страны по дрифту возвращается в Нижний Новгород – третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) примет автомобильный спортивный комплекс «Нижегородское кольцо» (NRing) в эти выходные 14 и 15 июня.

В 2025 году организаторы вернулись к классической версии оцениваемого участка трассы, прекрасно знакомой как опытным участникам RDS GP, так и дебютантам чемпионата, которые пошли на повышение в Гран-При из серии RDS Europe.

Явным фаворитом уик-энд начнет лидер команды Takayama Forward Auto Георгий Чивчян, который является единоличным рекордсменом по количеству одержанных на «Нижегородском кольце» побед.

В число претендентов на победу, очевидно, войдут пилоты Fresh Racing Дамир Идиятулин и Евгений Лосев – первый в прошлом сезоне победил в Нижнем Новгороде, второй же стал призером этапа.

Расписание 3-го этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце».

14 июня, суббота:

09:00-15:10 – квалификация,

15:40-16:40 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия,

17:00-20:00 – парные заезды Топ-32;

15 июня, воскресенье:

11:00-12:00 – парад пилотов и автограф-сессия,

12:40-14:30 – парные заезды Топ-16,

15:30-18:00 – парные заезды Топ-8, Топ-4 и финал,

18:20 – церемония награждения.

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Нижегородское кольцо», так и в прямом эфире на платформе RDS TV.

Опубликовано: Sports
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