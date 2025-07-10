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Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Вижу Хорнера в «Астон Мартин» или «Альпин», но не в «Феррари»

Дорнбос назвал две команды, где может оказаться Хорнер.

Бывший пилот «Ред Булл» Роберт Дорнбос убежден, что экс-руководитель команды Кристиан Хорнер захочет вернуться в «Формулу-1».

«У него был контракт до 2030 года, и это нужно было как-то утрясти. С финансовой точки зрения ему больше не нужно заниматься такой работой.

Такое ощущение, что «Феррари» оказала бы большое влияние на семейную жизнь, ведь он британец до мозга костей и не стал бы просто переезжать в Маранелло, и неважно, заинтересована ли в нем «Феррари».

Я вижу его в «Астон Мартин». Или в «Альпин», где надо выстроить команду и вернуть ее на вершину. Безусловно, он ищет новый вызов», – отметил эксперт в интервью NOS.

Флавио Бриаторе поддержал Хорнера: «Двадцать лет на самом высоком уровне говорят сами за себя»

Сенсация в «Ф-1»: «Ред Булл» уволил бессменного шефа команды. Что?!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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Роберт Дорнбос
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