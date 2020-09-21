Бывший босс «Феррари» Доменикали возглавит «Формулу-1» (RaceFans)

Бывший руководитель станет руководителем «Формулы-1», сообщает издание RaceFans со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

С 2017 года «Ф-1» руководит – ожидается, что он останется в серии на другой должности.

Доменикали присоединился к «Феррари» в 1991 году и в 2007 году сменил нынешнего президента ФИА Жана Тодта на посту руководителя команды. Доменикали возглавлял Скудерию до 2014 года. В настоящий момент менеджер является боссом «Ламборгини».

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