Дмитрий Васильев: «Это безумие, что трансгендерам разрешали соревноваться с женщинами. Те, кто пытается такое узаконить – нездоровые люди»

Дмитрий Васильев: безумие, что трансгендеры могли соревноваться с женщинами.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал новость о возможном запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпиаде.

Ранее об этом сообщила газета The Times.

«С приходом Кирсти Ковентри в МОК сделано уже много правильных шагов, что не может не радовать. Она молодец, добралась и до гендерной повестки, я аплодирую ей. У Ковентри очень сложная работа, ей в том числе приходится противостоять различным лоббистам ЛГБТ*, которое у нас запрещено.

Это же вообще безумие, что в какой-то момент трансгендерам разрешили соревноваться с женщинами. У тех, кто разрешает такое, пропагандирует и старается узаконить, нарушена психика, это нездоровые люди. Есть только два пола – мужской и женский. Когда посягают на традиционные, консервативные устои человечества, это уже крайняя степень сумасшествия тех, кто старается продвигать такую повестку.

Если Ковентри продолжит в том же духе, думаю, она доберется и до терапевтических исключений для так называемых больных спортсменов. Терапевтические исключения надо запретить полностью. Те, кто использует их и выигрывает медали со справками – самые настоящие мошенники. Реально больной человек не сможет обыграть здорового», – сказал Васильев.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.