ВФЛА рекомендовала Светлану Абрамову на должность главного тренера сборной России

ВФЛА рекомендовала Абрамову на должность главного тренера сборной.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Исполком Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал утвердить в должности главного тренера сборной России Светлану Абрамову. Она сменит на этом посту отправленного в отставку Руслана Мащенко, который возглавлял сборную России с мая 2023 года.

Кандидатуру тренера должен утвердить министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Абрамова – личный тренер серебряного призера в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой. Ранее работала спортивным директором ВФЛА.