0

ВФЛА рекомендовала Светлану Абрамову на должность главного тренера сборной России

ВФЛА рекомендовала Абрамову на должность главного тренера сборной.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Исполком Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал утвердить в должности главного тренера сборной России Светлану Абрамову. Она сменит на этом посту отправленного в отставку Руслана Мащенко, который возглавлял сборную России с мая 2023 года. 

Кандидатуру тренера должен утвердить министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Абрамова – личный тренер серебряного призера в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой. Ранее работала спортивным директором ВФЛА.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Светлана Абрамова
logoсборная России жен
РИА Новости
ВФЛА
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Мария Ласицкене прошла гендерное тестирование
22 октября, 08:50
Российские бегуны в 2026 году проведут сборы в Кении вместе с иностранцами
27 сентября, 06:32
Руслан Мащенко покинет пост главного тренера сборной России по легкой атлетике
26 сентября, 18:04
Главные новости
60-летний марафонец Строфилов о травматичности бега: «От больных коленей вы не умрете. Человек умирает от недостатка энергетики»
28 октября, 11:48
60-летний марафонец Строфилов: «Любой здоровый мужчина способен пробежать марафон из 3 часов. Если не бежит, значит, не хочет. Генетика – это отговорка»
28 октября, 11:35
Марафонец Строфилов: «В соцсетях пишут: «WTF, почему вы перекрыли Москву и Питер? А потом автор смотрит на растущее количество бегунов и думает: «Может, в этом что-то есть»
28 октября, 11:14
60-летний марафонец Строфилов: «Возрастные европейцы хорошо бегают потому, что бешено дорогая медицина. У нас же рассказывают, что можно съесть две таблетки арбидола и все пройдет»
28 октября, 11:12
«Приходит понимание, что пить и курить – не очень, но если ты сидишь на диване и листаешь рилсы, будет только хуже». Рекордсмен России в марафонах 60+ о занятии спортом
28 октября, 10:35
Арман Дюплантис и Фемке Бол признаны лучшими легкоатлетами 2025 года в Европе
27 октября, 08:09
Рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич дисквалифицирована на 3 года за допинг
23 октября, 14:12
Мария Ласицкене прошла гендерное тестирование
22 октября, 08:50
Россия вошла в руководство фонда ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, опередив на голосовании Эстонию
21 октября, 15:38
Михаил Дегтярев: «Россия показала 96,7% полного соответствия положениям Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте»
20 октября, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
9 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
9 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
9 июня, 11:47