ВФЛА рекомендовала Светлану Абрамову на должность главного тренера сборной России
ВФЛА рекомендовала Абрамову на должность главного тренера сборной.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Исполком Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал утвердить в должности главного тренера сборной России Светлану Абрамову. Она сменит на этом посту отправленного в отставку Руслана Мащенко, который возглавлял сборную России с мая 2023 года.
Кандидатуру тренера должен утвердить министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Абрамова – личный тренер серебряного призера в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой. Ранее работала спортивным директором ВФЛА.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости