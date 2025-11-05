Глава ЦСП Гришин: «Благодаря кропотливой работе Дегтярева удалось отправить российских спортсменов на Игры СНГ с флагом и гимном»

Роман Гришин: на Играх стран СНГ российские атлеты превзошли все ожидания.

Руководитель Центра спортивной подготовки сборных России Роман Гришин подвел итоги III Игр стран СНГ, которые прошли с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана.

Идею проведения Игр стран СНГ выдвинула Россия – первые Игры прошли в Казани в 2021-м.

На Играх стран СНГ было разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 231 награду (130 золотых, 61 серебряную и 40 бронзовых).

– У нас сейчас большинство международных соревнований проходят под нейтральным флагом, но это не касается Игр стран СНГ. Изменилось ли что-то благодаря этому?

– К счастью, да. Благодаря кропотливой работе министра спорта, президента Олимпийского комитета России Михаила Владимировича Дегтярева удалось отправить спортсменов на эти соревнования с флагом и гимном.

Помимо этого, паралимпийцев допустили с национальными атрибутами. Для спортсменов это именно то, к чему они стремятся и готовятся всю свою карьеру. Да и для нас, граждан, все-таки приятнее видеть, когда наши спортсмены участвуют с флагом и гимном. Это поднимает уровень патриотизма, гордости, духа и воли к победе, когда выступаешь за свою страну и понимаешь, ради чего ты бьешься.

Это позволяет достичь даже более высоких результатов, что и продемонстрировали наши атлеты, завоевав почти все золотые медали на Играх стран СНГ. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, изменилось, хотя по факту мы просто вернулись к истокам, от которых ушли в связи с введенными санкциями.

Наши спортсмены показали настоящую волю к победе, а мы со своей стороны совместно с Министерством спорта России старались провести подготовку качественно, обеспечить безопасность и направить делегацию на Игры стран СНГ, чтобы там на месте закрывать возникающие вопросы в ручном режиме. <...>

– Ставились ли какие-то медальные задачи?

– Конечно. У нас же всегда, еще в начале года, собираются экспертные советы. Всегда рассчитываем на определенный пьедестал. Но на Играх стран СНГ наши атлеты превзошли все ожидания.

Мы, конечно, рассчитывали на такой результат, но не было задачи забрать почти весь пьедестал. В голове всегда держали, что наши спортсмены заберут максимальное количество золотых медалей.

– Единственным видом спорта из программы Игр стран СНГ, в котором мы не участвовали, стал човган. Понятно, что вид неолимпийский. Но не считаете упущением, что мы в нем не выступали?

– Вопрос спорный. Возможно, это упущение, но пусть хоть где-то порадуются наши коллеги.

– Была ли какая-то реакция на результаты Игр стран СНГ со стороны руководителей?

– Да. Вы могли обратить на это внимание в публикациях СМИ. Лично Владимир Владимирович Путин поздравил наших спортсменов. В ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ он неоднократно повторил, что такие Игры нужно проводить, это показатель нашей силы.

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев тоже дал несколько интервью о выступлении на Играх стран СНГ. Все высшее руководство страны оценило результаты наших спортсменов, – сказал Гришин.

