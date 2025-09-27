Александр Тихонов: «Политические события меняются в нашу пользу. Весь мир начинает понимать, что с Россией шутить нельзя»

Александр Тихонов отреагировал на снятие санкций с российских паралимпийцев.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Политические события меняются в нашу пользу, поэтому тут никаких секретов нет. Все логично. Вот прошел форум по атомной энергетике, собрались более 100 стран. Весь мир начинает понимать, что с Россией шутить нельзя. И это надо было давно показать, а то нас ни за кого не считали», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов .

«Как только прошел этот форум, начало все меняться. Надо ахнуть так, что они сами притащились к нам с просьбой выступать с флагом и гимном. По-другому никак не получается. Лидеров всегда уважают. Поэтому Европа начинает это понимать», – добавил Тихонов.