  • Александр Тихонов: «Политические события меняются в нашу пользу. Весь мир начинает понимать, что с Россией шутить нельзя»
4

Александр Тихонов отреагировал на снятие санкций с российских паралимпийцев.

Александр Тихонов отреагировал на снятие санкций с российских паралимпийцев.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Политические события меняются в нашу пользу, поэтому тут никаких секретов нет. Все логично. Вот прошел форум по атомной энергетике, собрались более 100 стран. Весь мир начинает понимать, что с Россией шутить нельзя. И это надо было давно показать, а то нас ни за кого не считали», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

«Как только прошел этот форум, начало все меняться. Надо ахнуть так, что они сами притащились к нам с просьбой выступать с флагом и гимном. По-другому никак не получается. Лидеров всегда уважают. Поэтому Европа начинает это понимать», – добавил Тихонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Тихонов
Политика
ПКР
МПК
