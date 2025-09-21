  • Спортс
  Логинов об участии в Московском марафоне: «Я начал достаточно хорошо, но свело заднюю поверхность бедра и просто 18 км мучился, еле дошел»
Логинов об участии в Московском марафоне: «Я начал достаточно хорошо, но свело заднюю поверхность бедра и просто 18 км мучился, еле дошел»

Биатлонист Александр Логинов пробежал Московский марафон за 2 часа и 37 минут.

На финише спортсмен ответил на вопрос организаторов забега, не планирует ли он уйти из биатлона в бег. 

«У меня все-таки не беговые мышцы, не дано мне быстро бегать – сегодня я начал достаточно хорошо, но свело заднюю поверхность бедра и просто 18 км мучился, еле дошел.

Поэтому для меня это просто удовольствие, я люблю бегать, люблю участвовать в таких мероприятиях», – сказал Логинов в трансляции организаторов марафона.

