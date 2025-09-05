61

Мария Захарова: «Что творится с мировым спортом. Он уничтожается со стороны коллективного Запада очень активно»

Мария Захарова считает, что Запад уничтожает мировой спорт.

«Что творится с мировым спортом. Он уничтожается со стороны коллективного Запада очень активно. Я не могу сказать, что в этом участвуют народы западных стран, но политические режимы и определенная часть так называемой элиты точно.

Уничтожается недопуском спортсменов, то есть такой недобросовестной конкуренцией. Уничтожается преследованием спортсменов. Уничтожается еще идеологизированной повесткой. Извините, но то, что было на последней Олимпиаде и на международных соревнованиях – это безумие. Уже люди по всему миру стали задаваться вопросами: «А зачем это все нужно?»

Давление на мировой спорт шло очевидное. Идеологизация повестки доходила от политизации ее до навязывания такого странного, болезненного содержания. В этих условиях Россия, мне кажется, демонстрирует важную вещь: мы верим в олимпизм. Как в случае с пандемией, и эта напасть пройдет. Но пока кто‑то переживает подобное деструктивное состояние или подобную турбулентность, нужно не сидеть сложа руки, а заниматься созданием альтернативных площадок.

Ведь преследуют не только Россию, преследуют спортсменов из Белоруссии, через нечистоплотное отношение к теме допинга преследуют и других атлетов. При этом мы знаем, сколько есть допинговых атлетов в американском спорте. Мы это все видим на экране, а потом все это находит подтверждение.

Россия показывает, что мы, безусловно, выступаем за международное спортивное сотрудничество. Мы были во многом инициаторами создания такого мирового олимпизма, мы дважды принимали Олимпийские игры. Делали это в разные исторические эпохи, но неизменно с масштабом и успехом.

Но если там сейчас такая атмосфера, это совершенно не значит, что мы не будем заниматься спортом, не будем развивать спорт и не будем делать это с нашими друзьями и коллегами», – сказала официальный представитель МИД России.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
