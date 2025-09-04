Олег Матыцин: «Помним жаркие дискуссии некоторых лжепатриотов, которые продвигали запрет на участие в международных соревнованиях. Но правда восторжествовала»

Олег Матыцин назвал лжеопатриотами тех, кто призывал россиян к бойкоту турниров.

Во многих видах спорта атлеты из России выступают на соревнованиях в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Участвовать надо. Помним жаркие дискуссии некоторых, как я считаю, лжепатриотов, которые активно продвигали запрет на участие наших атлетов в международных соревнованиях. Но правда восторжествовала.

Но и нейтральный статус не является правильным, надо с этим бороться. Надеюсь, с приходом Кирсти Ковентри (возглавляющей Международный олимпийский комитет – Спортс’’) позиция изменится. Надо продвигать, убеждать, усиливать связи с лидерами международных федераций, чтобы перевернуть ситуацию. Нужно использовать для диалога все ресурсы.

Понимаем, что политизированная ситуация и санкции МОК идут вразрез с Олимпийской хартией. Нарушение прав человека, дискриминация по национальному признаку. Мы все это видим и активно противоборствуем этому. Но ни в коем случае нельзя прекращать диалог с международным спортивным сообществом.

Это удается, пусть и не по всем направлениям и не со всеми федерациями. Надо укреплять наши позиции в федерациях. Чтобы в руководящих органах были наши представители. Чтобы вести прямой диалог и влиять на принятие решений», – сказал председатель комитета Госдумы по спорту Матыцин .

Ранее Матыцин также пожелал удачи российским фигуристам Петру Гуменнику и Аделии Петросян, которые будут отбираться на Олимпиаду-2026.

«Желаю спортсменам успеха и победы. Будем верить в золото», – сказал Матыцин.