2

WADA планирует провести аудит РУСАДА, когда позволит ситуация с безопасностью

WADA проведет аудит РУСАДА, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что договорился c Всемирным антидопинговым агентством об инспекции РУСАДА в этом году.

«Как указывалось ранее, для оценки критериев восстановления, установленных Спортивным арбитражным судом в его решении от декабря 2020 года, WADA необходимо провести личную проверку РУСАДА. WADA намерено провести этот аудит, как только позволит ситуация с безопасностью», – сообщили в организации.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных базы LIMS Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012-го по 2015 год.

Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако РУСАДА не восстановили. 

В сентябре 2023 года WADA объявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. РУСАДА подало апелляцию в CAS на это решение – слушания по ней пройдут 17-18 сентября. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
logoWADA
logoМихаил Дегтярев
logoРУСАДА
logoдопинг
logoCAS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Ждем WADA в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть договоренность»
4вчера, 06:26
Два российских спортсмена сумели доказать, что мельдоний попал в их организм с молоком коровы
429 августа, 07:24
Олег Матыцин: «WADA отмечает, что РУСАДА является одним из самых эффективных антидопинговых агентств в мире. Для нас приоритет – нулевая терпимость к допингу»
624 июля, 15:34
Главные новости
Антидопинговый диктант РУСАДА в 2025 году написало рекордное количество человек
44 минуты назад
Привалова о росте результатов на ЧР: «Наверное, это связано с приходом новой мотивации – все‑таки неплохие призовые по сезону»
сегодня, 06:24
Бегун Иванов: «С интересом жду встречу Путина и Трампа. Надеюсь, после этого нам, спортсменам, будет проще в плане возвращения на мировую арену»
42вчера, 15:22
Аплачкина о чемпионате России: «Выступление оцениваю на отлично, стояла задача выиграть – я выиграла»
1вчера, 13:19
Дегтярев о допуске россиян к Олимпийским играм: «На прорыв в 2026 году не нужно рассчитывать. А вот к Лос‑Анджелесу-2028 готовимся в полном составе»
28вчера, 08:04
Мащенко о чемпионате России: «Самые большие впечатления у меня от выступлений Иванова и Ермаковой. Но главным героем турнира назвал бы Машу»
вчера, 07:40
Данил Лысенко: «Верю, что еще несколько лет зацеплю на международной арене, попрыгаю»
вчера, 06:42
Михаил Дегтярев: «Ждем WADA в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть договоренность»
4вчера, 06:26
На чемпионате России легкоатлеты выполнили норматив ЧМ-2025 только в трех видах
42вчера, 01:45
Прыгун с шестом Соловьев о жизни в США: «Большинству без разницы, что я русский, из России, я ни разу не встречался с агрессией в свою сторону»
10 августа, 20:29
Ко всем новостям
Последние новости
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57