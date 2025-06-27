WADA осудило новый законопроект США о невыплате членских взносов.

Ранее в США появился законопроект, согласно которому Управление национальной политики по контролю за наркотиками (ONDCP) получит возможность не выплачивать членские взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«В целом, законопроект фактически направлен на внедрение предвзятого отношения США к структуре управления WADA с угрозой прекращения финансирования. Как международный регулирующий орган, WADA не может уступить ультиматуму какой-либо страны в обмен на влияние.

Можно только представить, что сказал бы мистер Тайгерт, если бы Китай или Россия попытались принять аналогичное законодательство. Лучше бы он приложил столько же усилий для устранения серьезных недостатков в антидопинговой системе в США.

К сожалению, ситуация в США, похоже, только ухудшится с первым проведением «Игр на стероидах», которые должны состояться в Лас‑Вегасе в 2026 году.

Поразительно, что, несмотря на глобальную негативную реакцию спортсменов, правительств, спортивных федераций и национальных антидопинговых организаций на это мероприятие, которое опасно и безответственно поощряет спортсменов к употреблению допинга, USADA или другие органы власти США, похоже, не предприняли никаких усилий, чтобы помешать его проведению», – говорится в заявлении WADA.