1

Аплачкина о чемпионате России: «Выступление оцениваю на отлично, стояла задача выиграть – я выиграла»

Бегунья Светлана Аплачкина оценила свое выступление на ЧР в Казани на отлично.

Аплачкина победила на дистанциях 1500 и 5000 м.

«Выступление оцениваю на отлично, стояла задача выиграть – я выиграла. Когда бегаешь такие короткие дистанции, о чем-то подумать во время забега не успеваешь: это адреналин, быстрый бег, и думаешь, только когда нужно сделать какие-то перестроения, больше ни о чем.

Вообще было не очень удобно вести забег, одно дело, когда на «пятерке» я ото всех убежала и дальше бежала как мне комфортно, и совсем другое дело на 1500: бежишь, а тебя подпирают. Это немножко эмоционально поддавливает: не знаешь, чего ожидать от соперников.

Старалась на экран посматривать, но бег был такой быстрый, что не понимала, насколько они далеко или близко. Мне больше нравится, когда я одна бегу», – сказала Аплачкина.

Спортсменка за сутки приняла участие в забегах на дистанциях 1500 м, 800 м и 10 км.

«Нормально, сейчас некоторые девчонки тоже начинают практиковать такое: даже по два раза, по три в день стартовать. Главное, базу заложить хорошую, и можно хоть по три старта бегать. У меня «полторашка» первая была, главная задача была выиграть, поэтому мы бежали чисто на финиш, усилий особенно много не прикладывала, и сам факт того, что я бегу еще вечером, заводил, было интересно.

Кто-то говорит, что не делает специальных работ под «пятерку», кто-то – под «полторашку», а мы с тренером обсуждали, что наша система – подо все! Я и на 800 выхожу периодически, и 10-15 км можно бежать. Когда к «десятке» подходим, то одну-две недели чуть объема накинем – и нормально, потом короткая дистанция – объем скинем, вот так.

Молодым спортсменам желаю начинать плавно: не стремиться сразу бить высокие рекорды, чтобы сохранить здоровье и как можно дольше оставаться на спортивной арене», – добавила легкоатлетка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России жен
Светлана Аплачкина
чемпионат России
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
На чемпионате России легкоатлеты выполнили норматив ЧМ-2025 только в трех видах
42вчера, 01:45
Чемпионат России-2025. Лысенко, Кнороз, Погребняк, Аплачкина, Палкина и Сазонов победили, Шубенков, Иванюк, Конева – 2-е, Пронкин не отобрался в финал, другие результаты
2510 августа, 17:10
Наша бегунья потеряла сознание на ЧР: шла на рекорд, упала до финиша – но победила
1510 августа, 09:40
Главные новости
Антидопинговый диктант РУСАДА в 2025 году написало рекордное количество человек
44 минуты назад
Привалова о росте результатов на ЧР: «Наверное, это связано с приходом новой мотивации – все‑таки неплохие призовые по сезону»
сегодня, 06:24
WADA планирует провести аудит РУСАДА, когда позволит ситуация с безопасностью
2вчера, 20:05
Бегун Иванов: «С интересом жду встречу Путина и Трампа. Надеюсь, после этого нам, спортсменам, будет проще в плане возвращения на мировую арену»
42вчера, 15:22
Дегтярев о допуске россиян к Олимпийским играм: «На прорыв в 2026 году не нужно рассчитывать. А вот к Лос‑Анджелесу-2028 готовимся в полном составе»
28вчера, 08:04
Мащенко о чемпионате России: «Самые большие впечатления у меня от выступлений Иванова и Ермаковой. Но главным героем турнира назвал бы Машу»
вчера, 07:40
Данил Лысенко: «Верю, что еще несколько лет зацеплю на международной арене, попрыгаю»
вчера, 06:42
Михаил Дегтярев: «Ждем WADA в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть договоренность»
4вчера, 06:26
На чемпионате России легкоатлеты выполнили норматив ЧМ-2025 только в трех видах
42вчера, 01:45
Прыгун с шестом Соловьев о жизни в США: «Большинству без разницы, что я русский, из России, я ни разу не встречался с агрессией в свою сторону»
10 августа, 20:29
Ко всем новостям
Последние новости
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57