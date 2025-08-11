Аплачкина о чемпионате России: «Выступление оцениваю на отлично, стояла задача выиграть – я выиграла»

Бегунья Светлана Аплачкина оценила свое выступление на ЧР в Казани на отлично.

Аплачкина победила на дистанциях 1500 и 5000 м.

«Выступление оцениваю на отлично, стояла задача выиграть – я выиграла. Когда бегаешь такие короткие дистанции, о чем-то подумать во время забега не успеваешь: это адреналин, быстрый бег, и думаешь, только когда нужно сделать какие-то перестроения, больше ни о чем.

Вообще было не очень удобно вести забег, одно дело, когда на «пятерке» я ото всех убежала и дальше бежала как мне комфортно, и совсем другое дело на 1500: бежишь, а тебя подпирают. Это немножко эмоционально поддавливает: не знаешь, чего ожидать от соперников.

Старалась на экран посматривать, но бег был такой быстрый, что не понимала, насколько они далеко или близко. Мне больше нравится, когда я одна бегу», – сказала Аплачкина.

Спортсменка за сутки приняла участие в забегах на дистанциях 1500 м, 800 м и 10 км.

«Нормально, сейчас некоторые девчонки тоже начинают практиковать такое: даже по два раза, по три в день стартовать. Главное, базу заложить хорошую, и можно хоть по три старта бегать. У меня «полторашка» первая была, главная задача была выиграть, поэтому мы бежали чисто на финиш, усилий особенно много не прикладывала, и сам факт того, что я бегу еще вечером, заводил, было интересно.

Кто-то говорит, что не делает специальных работ под «пятерку», кто-то – под «полторашку», а мы с тренером обсуждали, что наша система – подо все! Я и на 800 выхожу периодически, и 10-15 км можно бежать. Когда к «десятке» подходим, то одну-две недели чуть объема накинем – и нормально, потом короткая дистанция – объем скинем, вот так.

Молодым спортсменам желаю начинать плавно: не стремиться сразу бить высокие рекорды, чтобы сохранить здоровье и как можно дольше оставаться на спортивной арене», – добавила легкоатлетка.