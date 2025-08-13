  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Кнороз о допуске россиян: «Уверена, что легкая атлетика будет последней в этой очереди. Пока сидит Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать»
1

Кнороз о допуске россиян: «Уверена, что легкая атлетика будет последней в этой очереди. Пока сидит Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать»

Полина Кнороз считает, что легкоатлетов допустят на мировую арену последними.

– Когда вас объявляют на стадионе, среди важнейших титулов называют победу на Играх БРИКС. Однако все понимают реальный статус этих соревнований. А вы сами себя воспринимаете скорее через личный рекорд?

– Все так, сама себя я скорее воспринимаю через личный рекорд. Статус чемпионки России у меня уже есть и не один, Игры БРИКС я тоже выиграла. Для меня это не что-то новое и необычное. Конечно, хотелось бы куда-то за границу, выступить на чемпионате мира, Европы, хоть где-то. Взять большие международные титулы. Однако пока отталкиваемся от личного результата. Он у меня весьма приличный.

– Только что в Сингапуре на водном ЧМ в нейтральном статусе выступили наши атлеты мощным составом, все больше видов спорта открывает двери для россиян. Но у вас нет ощущения, что легкая атлетика идет последней в этой очереди?

– Да я более чем уверена, что легкая атлетика будет последней в этой очереди. Конечно, это очень расстраивает, очень обидно. Потому что мы ничем не хуже. Но пока сидит Себастьян Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать.

– У него какие-то личные счеты с российскими легкоатлетами? Разговоры, что российский допинг пошел с легкой атлетики, – это всего лишь отговорки?

– Я думаю, да, красивая отмазка. Он просто не любит россиян – и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать. Допинг – один из таких.

– И все же – вы следите за международными стартами? Мария Кочанова отмечает, что смотрит как сторонний наблюдатель, а у вас как?

– Конечно, я интересуюсь, потому что в первую очередь это тот же спорт, которым занимаюсь и я. Как не следить? Я смотрю из личного интереса. При этом, наверное, уже не рассматриваю иностранок как своих прямых соперниц, потому что понимаю, что в ближайшем будущем вряд ли с ними где-то пересекусь. Но мне действительно интересно за ними наблюдать, как они прыгают с технической точки зрения. Чему-то научиться.

– При этом виртуальное соперничество присутствует?

– Присутствует. Хоть меня с ними нет, есть топ-лист World Athletics, где мое имя тоже присутствует. Я за этим слежу, – сказала прыгунья с шестом.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
прыжки с шестом
отстранение и возвращение России
World Athletics (IAAF)
logoПолина Кнороз
logoСебастьян Коу
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Мащенко о чемпионате России: «Самые большие впечатления у меня от выступлений Иванова и Ермаковой. Но главным героем турнира назвал бы Машу»
11 августа, 07:40
На чемпионате России легкоатлеты выполнили норматив ЧМ-2025 только в трех видах
4611 августа, 01:45
Полина Кнороз: «Я была отлично готова к чемпионату России, рассчитывала, что прыжки будут за 4,90, настрой был такой»
110 августа, 19:36
Главные новости
Полина Кнороз: «Тяжеловато прыгать одной на заключительных высотах. Внутренне ничего не хочешь делать, потому что уже победил»
2сегодня, 14:42
Вице-спикер Госдумы Жуков: «МОК будет ориентироваться на встречу Трампа и Путина, которая может оказать сильное влияние на допуск российских спортсменов»
16вчера, 18:36
Чемпион мира в беге на 100 м американец Фред Керли временно отстранен за антидопинговое нарушение
16вчера, 18:25
Арман Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,29 м
40вчера, 17:12
Федор Иванов: «В Питере очень много добрых и хороших людей, а в Москве каждый сам за себя. Там люди просто выживают»
2вчера, 14:49
Рекордсмен России бегун Иванов: «Я не люблю фигурное катание из-за некоторых историй. Не смотрю его и не буду»
16вчера, 14:30
МОК о встрече Путина и Трампа: «Мы следим за всеми событиями, в том числе и за этим, в контексте последующих действий по статусу российских атлетов»
49вчера, 13:30
Федор Иванов: «Мне с 17 лет постоянно предлагали переехать в США. Мысли такие были, но только на условиях того, что я буду выступать за Россию»
вчера, 13:19
Антидопинговый диктант РУСАДА в 2025 году написало рекордное количество человек
вчера, 06:53
Привалова о росте результатов на ЧР: «Наверное, это связано с приходом новой мотивации – все‑таки неплохие призовые по сезону»
вчера, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
сегодня, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02