Кнороз о допуске россиян: «Уверена, что легкая атлетика будет последней в этой очереди. Пока сидит Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать»

Полина Кнороз считает, что легкоатлетов допустят на мировую арену последними.

– Когда вас объявляют на стадионе, среди важнейших титулов называют победу на Играх БРИКС. Однако все понимают реальный статус этих соревнований. А вы сами себя воспринимаете скорее через личный рекорд?

– Все так, сама себя я скорее воспринимаю через личный рекорд. Статус чемпионки России у меня уже есть и не один, Игры БРИКС я тоже выиграла. Для меня это не что-то новое и необычное. Конечно, хотелось бы куда-то за границу, выступить на чемпионате мира, Европы, хоть где-то. Взять большие международные титулы. Однако пока отталкиваемся от личного результата. Он у меня весьма приличный.

– Только что в Сингапуре на водном ЧМ в нейтральном статусе выступили наши атлеты мощным составом, все больше видов спорта открывает двери для россиян. Но у вас нет ощущения, что легкая атлетика идет последней в этой очереди?

– Да я более чем уверена, что легкая атлетика будет последней в этой очереди. Конечно, это очень расстраивает, очень обидно. Потому что мы ничем не хуже. Но пока сидит Себастьян Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать.

– У него какие-то личные счеты с российскими легкоатлетами? Разговоры, что российский допинг пошел с легкой атлетики, – это всего лишь отговорки?

– Я думаю, да, красивая отмазка. Он просто не любит россиян – и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать. Допинг – один из таких.

– И все же – вы следите за международными стартами? Мария Кочанова отмечает, что смотрит как сторонний наблюдатель, а у вас как?

– Конечно, я интересуюсь, потому что в первую очередь это тот же спорт, которым занимаюсь и я. Как не следить? Я смотрю из личного интереса. При этом, наверное, уже не рассматриваю иностранок как своих прямых соперниц, потому что понимаю, что в ближайшем будущем вряд ли с ними где-то пересекусь. Но мне действительно интересно за ними наблюдать, как они прыгают с технической точки зрения. Чему-то научиться.

– При этом виртуальное соперничество присутствует?

– Присутствует. Хоть меня с ними нет, есть топ-лист World Athletics, где мое имя тоже присутствует. Я за этим слежу, – сказала прыгунья с шестом.