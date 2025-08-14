Ирина Роднина: «Встреча Путина и Трампа не повлияет на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026. Там уже все решено»

Роднина считает, что встреча Путина и Трампа не повлияет на допуск россиян к ОИ.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске.

«Уверена, любая международная организация следит за тем, что происходит, не только Международный олимпийский комитет (МОК). Могут ли начаться изменения в спорте после встречи президентов России и США? Некоторая коррекция началась и без этой встречи.

Но надо понимать, что одним решением вся эта ситуация не закончится. МОК – международная организация с большим количеством членов. С точки зрения Олимпиады 2026 года уже мало что может измениться – там все уже так или иначе решено.

А вот что касается Олимпиады -2028, там ситуация более благоприятная», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.