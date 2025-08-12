Привалова о росте результатов на ЧР: «Наверное, это связано с приходом новой мотивации – все‑таки неплохие призовые по сезону»

Привалова считает, что повышение призовых мотивирует легкоатлетов.

На прошлой неделе в Казани прошел чемпионат России по легкой атлетике.

«Организация в Казани всегда была на высоком уровне, а сейчас, считаю, было эталонное проведение. И по размещению спортсменов, и по всем мелочам, начиная с разминочной зоны и заканчивая тем, как приносят вещи.

Мне вообще нравится Казань. Мало того, что ты приезжаешь в красивейший город, так еще и стадион находится в таком месте, которое просто заставляет выступать хорошо.

Во многих видах программы результаты выше, чем были год‑два назад. Наверное, это связано с приходом новой мотивации, все‑таки достаточно неплохие призовые по сезону, как следствие — есть результат», – рассказала член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова .