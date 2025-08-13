Полина Кнороз: «Тяжеловато прыгать одной на заключительных высотах. Внутренне ничего не хочешь делать, потому что уже победил»

Полина Кнороз оценила конкуренцию в женском шесте в России.

– Какую роль в плане зрелищности соревнований играет внутренняя конкуренция? Как оцените ее на текущий момент в женском шесте в России, важна ли она для вас?

– У нас конкуренция есть, локальная, и даже не знаю, если честно, к радости или нет, но меня она не касается. И мне, конечно, тяжеловато прыгать одной на заключительных высотах, которые в каком-то смысле приравниваются к медалям чемпионата Европы или мира.

Чувствую, что мне не хватает борьбы, напряжения, волнения за итоговое место, ведь именно конкуренция порождает результат. Может быть, я бы сейчас и выше прыгала, но, когда ты остаешься один в секторе, грубо говоря, внутренне ничего не хочешь делать, потому что уже победил. Куда стремиться дальше?

– Дюплантис часто остается один в секторе, даже на всем стадионе. Почему ему это не мешает?

– Знаете, Арман прыгает на таких высотах... Если бы тоже сейчас прыгала где-то на 5,20, то я бы не возникала.

– Несмотря на риск упустить титул чемпионки России, вы были бы не против увидеть в секторе сильную соперницу?

– Условно говоря, если бы я прыгнула 5 м и не выиграла, то я бы вообще не расстроилась, – сказала Кнороз.