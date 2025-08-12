Арман Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,29 м

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

В Будапеште на Мемориале Иштвана Дюлаи спортсмен взял высоту 6,29 метра. Прежний рекорд (6,28) также принадлежал ему.

Дюплантису 25 лет, он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по прыжкам с шестом.