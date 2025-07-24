Олег Матыцин: «WADA отмечает, что РУСАДА является одним из самых эффективных антидопинговых агентств в мире. Для нас приоритет – нулевая терпимость к допингу»

Олег Матыцин высказался о законе, направленном на повышение эффективности борьбы с допингом .

В сентябре 2023 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о том, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу «из-за несоответствий государственного законодательства, которые были выявлены в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устранены до настоящего времени».

РУСАДА выразило несогласие с решением WADA. 17-18 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по делу о статусе Российского антидопингового агентства.

«Закон об антидопинговой системе вышел на этапе первого чтения. Он принят в первом чтении, но нам предстоит его доработать. Тут не критерий скорости. Тема совершенствования антидопингового законодательства не уходит из повестки.

Поправки, которые прошли в первом чтении, продиктованы не интересами Всемирного антидопингового агентства – Россия является подписантом кодекса ЮНЕСКО, а не WADA.

Но WADA отмечает, что Российское антидопинговое агентство является одним из самых эффективных в мире. Для нас приоритет – защита национальных интересов, нулевая терпимость к допингу, чистый спорт. Система должна работать на профилактику», – сказал экс-министр спорта России Матыцин.

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