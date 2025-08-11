Михаил Дегтярев: «Ждем WADA в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть договоренность»

Дегтярев сообщил, что договорился c WADA об инспекции РУСАДА в этом году.

«Мы изменяем законодательство, выходим из второго суда с WADA и ждем их в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть предварительная договоренность.

После этого они завершают свой аудит, и РУСАДА начинает полноценно работать как признанная организация. Вот наша стратегия», – рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

В сентябре 2023 года WADA объявило, что РУСАДА не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.