Михаил Дегтярев: «Ждем WADA в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть договоренность»
Дегтярев сообщил, что договорился c WADA об инспекции РУСАДА в этом году.
«Мы изменяем законодательство, выходим из второго суда с WADA и ждем их в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть предварительная договоренность.
После этого они завершают свой аудит, и РУСАДА начинает полноценно работать как признанная организация. Вот наша стратегия», – рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
В сентябре 2023 года WADA объявило, что РУСАДА не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
