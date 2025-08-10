Прыгун с шестом Соловьев о жизни в США: «Большинству без разницы, что я русский, из России, я ни разу не встречался с агрессией в свою сторону»

Российский легкоатлет Александр Соловьев рассказал, как к нему относятся в США.

Соловьев учится в университете Техаса, в нынешнем году он выиграл студенческий чемпионат США (NCAA) в прыжках с шестом.

«Большинству без разницы, что я русский, из России, я ни разу не встречался с какой-то агрессией в свою сторону или с вопросами, что я тут забыл.

Наоборот, всем очень интересно, как я сюда попал, как это у меня получилось. Всем интересно узнать что-то про Россию. Так что никакого негатива никогда не было», – заявил Соловьев.