Олимпийская чемпионка Пахалина, живущая в США: «В политике вообще не разбираюсь. Знаю только, что Путин – лучший президент»

Олимпийская чемпионка Пахалина, живущая в США, считает Путина лучшим президентом.

Юлия Пахалина – олимпийская чемпионка Сиднея-2000 и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в воду. С 2002 года живет в США.

– Менталитет американцев – он какой?

– Здесь тяжело жить, если не иметь цели зарабатывать деньги. Можно очень быстро оказаться на улице.

Да, можно найти работу, сделать бизнес. И сюда стекаются мозги из России, Китая, Израиля. Но такая штука: люди приезжают со всего мира со своими менталитетом и культурными особенностями, а тут это перекрывается американской мечтой о зарабатывании денег.

Условно, в Бразилии люди могут не загоняться – жить в удовольствие. В Испании устраивают себе сиесту посреди дня. В США люди тоже умеют отдыхать, но глобально они не могут расслабиться – и заточены на зарабатывании. Это не хорошо или плохо, просто вот так. Капиталистическая страна.

– Осенью вы связывали надежды большие с Трампом. Не разочаровались?

– Ой, да, если честно, мне все равно. Были надежды, что он закончит происходящее на Украине. Я ждала, что наши спортсмены начнут ездить на соревнования.

А так – в политике вообще не разбираюсь. Знаю только, что Путин – лучший президент.

Мне главное, чтобы у нас между странами стали отношения нормальными. Мечтаю, чтобы Россия и Америка отменили визы – и мы бы летали друг к другу прямыми рейсами, – сказала Пахалина.

